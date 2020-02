Deinove finalise le développement de son 2e ingrédient cosmétique

(Boursier.com) — Deinove confirme la finalisation du développement de son 2e ingrédient cosmétique propriétaire et son lancement officiel au prochain salon In-Cosmetics Global. Deinove a développé un nouvel actif cosmétique, produit par fermentation et basé sur un caroténoïde totalement inédit, destiné à préserver l'éclat et la vitalité du teint.

Sa capacité à absorber la lumière bleue et ses propriétés antioxydantes exceptionnelles avaient été démontrées in vitro. Des études ex vivo ont été menées depuis, confirmant ces propriétés et révélant des bénéfices additionnels, notamment en termes de luminosité et d'homogénéité du teint, des allégations particulièrement recherchées par l'industrie cosmétique.

L'actif est actuellement testé en clinique et les données de cette étude seront disponibles pour le lancement officiel.