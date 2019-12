Deinove et l'ESPCI Paris obtiennent un financement de 300 kE de l'ANR

(Boursier.com) — La société de biotechnologie française Deinove a obtenu, conjointement avec l'ESPCI Paris, un financement de 300 kE de l'ANR pour le codéveloppement d'un système innovant d'isolement, de culture et de criblage de bactéries.

Le projet de recherche partenarial Deinodrop, associant Deinove et l'ESPCI Paris, a été retenu par l'ANR dans le cadre de l'appel à projets PRCE "Technologies pour la santé". D'une durée de deux ans, il est doté d'un financement de 300 kE.

Ce projet, qui vient en support du programme AGIR, vise à développer un système innovant de tri en microfluidique en gouttes de bactéries environnementales dans lequel chaque gouttelette constitue un microréacteur. Une fois mise au point, cette technologie offrira de nombreux avantages pour accélérer les travaux de recherche et augmenter le taux de réussite du programme AGIR :

- Sensibilité accrue du criblage, pour une meilleure détection des antibiotiques d'intérêt ;

- Augmentation du débit de criblage et de tri des bactéries, jusqu'à 800 gouttes par seconde, tout

en optimisant la quantité de réactifs utilisée ;

- Capacité de détection, de tri et d'analyse des bactéries réputées non-cultivables dans les

conditions de laboratoire classiques.