Deinove : en perte semestrielle de 4,4 ME mais une structure financière renforcée

(Boursier.com) — Les comptes consolidés du Groupe Deinove au 1er semestre 2020 sont composés des comptes de la société, ainsi que des comptes de la filiale Morphochem, détenue à 100%. Sur la période, le Groupe a constaté 596 kE de produits d'exploitation, comprenant principalement le versement par Bpifrance de la subvention correspondant à l'atteinte de la 2e étape-clé du programme AGIR pour un montant de 381kE, et le montant reçu de Sharon Laboratories à la signature du MoU (181kE), montant qui a été conservé malgré l'abandon du partenariat causé par la pandémie de Covid-19 et la dégradation des conditions économiques. Au 1er semestre 2019, les produits d'exploitations s'élevaient à 405kE, intégrant principalement la part de subvention correspondant à la 1ère étape clé du programme AGIR (397 kE).

Au 1er semestre, les dépenses opérationnelles du Groupe ont atteint 5,5 millions d'euros, dont 81% en activités de R&D.

Entre les 1er semestres 2019 et 2020, les frais opérationnels sont en recul de 17% (-1,1 ME). La perte nette consolidée de la période s'élève à -4,6 ME. Elle intègre un résultat financier négatif de -6 kE comprenant principalement un gain sur les transactions sur titres liées au contrat de liquidité (+5 kE) et des frais financiers liés au crédit-bail, au préfinancement du CIR et à des pertes de change (-11 kE au total). L'impôt sur les bénéfices comprend quasi exclusivement le Crédit Impôt Recherche. La créance du Groupe au titre du semestre a été estimée à 544 kE (1,14 ME au 1er semestre 2019).

Le Résultat Exceptionnel au 30 juin 2020 se compose principalement d'une provision de 38 kE liée à l'imputation de certaines charges dans l'assiette des CIR 2019 et 2020 (dont 28 kE sur 2019). L'éligibilité de ces charges sur le CIR 2019 a depuis été validée par la Direction Départementale des Finances Publiques par un courrier du 04/09/2020.

Sur le semestre, le résultat de l'ensemble consolidé est une perte de -4,63 ME (-5,35 ME au 1er semestre 2019).

Situation financière

Les besoins financiers du semestre ont principalement concerné les dépenses opérationnelles, pour 4,9 ME (hors dotations aux amortissements), auxquelles sont venus s'ajouter des investissements en équipements de laboratoire (loyers de crédit-bail inclus) pour 0,1 ME. Sur la même période, le Groupe a reçu 1,5 ME d'aides publiques au titre du programme AGIR et 2,1 ME au titre du CIR 2019 (via un préfinancement par Société Générale Factoring). Deinove a perçu un montant de 2,5 ME (net) au titre des 2ème et 3ème Tranches d'OCA souscrites par ESGO Fund (L1 Capital).

Au 30 juin 2010, la position financière nette du Groupe s'élevait à +3,2 ME.

Postérieurement à la clôture comptable, le Groupe a obtenu 1 ME de Prêt innovation R&D de Bpifrance et 1 ME de Prêt garanti par l'Etat (PGE) accordé par la Société Générale, dans le cadre des mesures de soutien liées à l'épidémie de Covid-19. Ce montant viendra renforcer la trésorerie en octobre.