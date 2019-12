Deinove : Emmanuel Petiot démissionne

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration a pris acte de la décision d'Emmanuel Petiot de démissionner de son mandat de directeur général de Deinove et a décidé, en concertation avec lui, que ses fonctions prendront fin le 31 décembre 2019.

Dr Charles Woler, actuellement président du Conseil d'administration, a été nommé directeur général à titre provisoire, à compter du 1er janvier 2020. Le Conseil d'administration a d'ores et déjà engagé le processus de recrutement d'un nouveau directeur général pour poursuivre le développement.

Afin de faciliter la transition et d'accompagner ses partenariats scientifiques et industriels, en cours et à venir, le Conseil d'administration de la société a coopté Emmanuel Petiot en qualité d'administrateur, en remplacement de Bernard Fanget, démissionnaire.