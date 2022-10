Deinove : de nouvelles données précliniques présentées au congrès Escmid/ASM de Dublin

(Boursier.com) — Deinove a présenté un poster intitulé " DNV3837, a parenteral GI tract-targeted treatment for Clostridioïdes difficile infection" au congrès ESCMID/ASM, se déroulant du 4 au 7 octobre à Dublin. Les nouvelles données précliniques présentées montrent que DNV3681 est très efficace contre 333 isolats cliniques de Clostridioïdes difficile. In vitro, son efficacité est supérieure à un des antibiotiques de référence, la vancomycine, et égale au gold standard, la fidaxomicine.

Les données précliniques et cliniques montrent que la prodrogue DNV3837 est rapidement transformée en sa forme active, DNV3681, in vivo, et concentrée principalement dans le système digestif du patient. Ce profil pharmacocinétique particulier semble s'expliquer par un fort transfert de la forme active du médicament par les pompes à efflux intestinales, du sang vers la lumière gastrointestinale.

"Le traitement par DNV3837 est un potentiel changement de paradigme. L'intestin est un organe complexe et l'infection à Clostridioïdes difficile n'est pas une simple maladie topique de son épithélium. Pour être traitée efficacement et éviter toute rechute, le traitement global de l'intestin est un enjeu critique. DNV3837 est le premier médicament par voie parentérale ciblant l'intestin et générant une forte exposition à DNV3681 dans le tissu intestinal, comme nous l'avons montré aujourd'hui", indique Georges Gaudriault, Directeur Scientifique de Deinove qui était présent au congrès ESCMID/ASM à Dublin.