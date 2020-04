Deinove : comptes publiés

Deinove : comptes publiés









(Boursier.com) — Deinove publie un résultat net 2019 de 10,2 ME, contre 8,7 ME en 2018, principalement du fait de l'avancement du programme clinique DNV3837. Concernant la trésorerie du groupe, le solde est de +1,1 ME au 31 décembre 2019 contre +3,9 ME au 31 décembre 2018. Le solde est de +3 ME au 31 mars suite au préfinancement partiel du CIR pour 2,1 ME et au versement de 1,5 ME de Bpifrance à la suite de l'atteinte de l'étape?clef 2 du programme AGIR. La société souligne par ailleurs la réception d'1 ME début avril, suite à la souscription de la 2ème Tranche d'OCA par ESGO Fund.

Concernant l'épidémie de Covid?19, "toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des collaborateurs ont été mises en place, les équipes restent mobilisées afin de faire avancer les projets et respecter les échéances commerciales".

Charles Woler, Président?Directeur Général, a déclaré : "La pandémie de Covid?19 qui touche l'ensemble de la planète jette une lumière crue sur l'enjeu mondial de la recherche sur les maladies infectieuses. Au?delà des impacts immédiats, cette crise est une motivation supplémentaire pour l'ensemble des équipes de DEINOVE dans la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques.

L'essai clinique de notre candidat DNV3837 dans le traitement des infections gastro-intestinales à Clostridioides difficile est en cours. Le premier patient a été inclus dans cet essai de Phase II début 2020. Parallèlement, nous poursuivons la montée en puissance de notre programme AGIR de recherche de nouveaux composés antibactériens. Nous avons franchi en un an les deux premières étapes clés du projet, financé en partie par le Programme des Investissements d'Avenir. L'étape?clé 2 a permis l'identification d'une trentaine de "hits" (molécules susceptibles d'avoir un intérêt).

Dans les activités cosmétiques, nous continuons d'étoffer notre portefeuille en combinant produits propriétaires, comme le nouveau Luminity, et collaborations avec différents acteurs du secteur. Notre partenariat avec Hallstar France (anciennement Oléos) a ainsi abouti récemment au lancement d'un premier ingrédient, BiomeOléoactif. Notre projet d'accord avec Sharon Laboratories a été interrompu par la crise actuelle, mais nous continuons de travailler avec plusieurs autres partenaires majeurs, certains encore confidentiels à ce stade, et qui sont tous très intéressés par la plateforme DEINOVE, tant du fait de la richesse de notre biodiversité que par notre expertise technique. Alors que 2020 débute dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale mondiale, nous sommes fiers d'avoir pu sécuriser près de 5 millions d'euros de financements, et notre équipe poursuit résolument son action avec trois objectifs clairs : générer des revenus avec les activités cosmétiques, faire avancer le programme DNV3837 vers une Phase III et un possible contrat de licence, et maîtriser l'ensemble de nos charges pour conserver des marges de manoeuvre financières."