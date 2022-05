Deinove atteint les premiers jalons du projet Boost-ID

(Boursier.com) — La société Deinove annonce avoir atteint les premiers objectifs et jalons fixés pour son projet Boost-ID (Bacteria Optimum Output Screening Tool for treating Infectious Diseases), sélectionné début 2021 par le plan France Relance. Boost-ID faisait partie des 105 projets retenus par l'État, sur près de 1.000 présentés, dans le cadre de l'appel à projet " résilience ".

Les équipes de Deinove indiquent avoir atteint les objectifs dans les délais impartis, en installant et qualifiant une plateforme industrielle de tri de bactéries à ultra-haut-débit, à partir de la technologie de microfluidique en gouttes. L'intégration réussie de la technologie permet d'accélérer l'isolement sélectif de bactéries à fort potentiel à partir d'échantillons environnementaux ou de différents microbiotes. La microfluidique est basée sur la manipulation à ultra?haut?débit (plusieurs millions d'évènements par heure) de volumes de confinement infiniment petits (à l'échelle du picolitre).

" Cet outil nous ouvre dès à présent la perspective de nouvelles applications issues du criblage de la matière noire microbienne et ce à un coût et une cadence inégalée jusqu'à présent. Tout en restant pleinement investis sur les enjeux de santé publique et de souveraineté nationale que constitue la résistance aux antimicrobiens, nous sommes aujourd'hui pleinement déterminés à tirer parti du potentiel de la biodiversité microbienne pour répondre à d'autres applications industrielles ", a notamment commenté Alexis Rideau, Directeur général de Deinove.