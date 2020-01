Deinove annonce l'inclusion du premier patient dans l'essai de Phase II testant DNV3837

(Boursier.com) — Deinove, société de biotechnologie française qui s'appuie sur une démarche d'innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, annonce l'inclusion du premier patient dans l'essai de Phase II testant DNV3837.

DNV3837 cible le traitement des Infections à Clostridioides difficile (ICD), un pathogène classé prioritaire par l'OMS et l'une des premières causes d'infections nosocomiales dans le monde.

DNV3837 est un antibiotique administré par voie intraveineuse et qui, une fois converti sous sa forme active DNV3681, traverse la barrière gastro-intestinale et s'accumule dans la lumière intestinale. Il cible donc précisément le lieu de l'infection. Il a démontré un profil d'efficacité prometteur et une tolérance acceptable lors des essais cliniques de Phase I (menés sur des volontaires sains). Il a en outre démontré sa capacité à éliminer les bactéries du genre Clostridioides sans affecter durablement le microbiote intestinal. Il bénéficie de la désignation QIDP et du statut Fast Track.

L'essai de Phase II vise à évaluer l'efficacité de DNV3837 dans un contexte pathologique (à travers le suivi des symptômes, l'analyse des selles, etc.), ainsi qu'à consolider les données d'innocuité et de pharmacocinétique du candidat antibiotique.

Cet essai est concentré aux États-Unis. Son protocole est séquentiel :

-Lors de la 1ère étape, impliquant 5 centres, une cohorte de 10 patients atteints d'ICD modérée à sévère sera traitée par DNV3837. A l'issue de cette phase, le DSMB se réunira pour examiner les résultats intermédiaires.

-La 2ème étape concernera 30 patients atteints d'ICD sévère et sera menée dans 15 centres investigateurs. Il s'agira d'un essai randomisé ouvert testant DNV3837 (2/3 des patients) contre un traitement standard approuvé (1/3 des patients) à des fins de comparaison.

Les résultats de cet essai devraient être connus fin 2020.

"Le démarrage de cet essai clinique de Phase II est une grande avancée pour DEINOVE et un grand espoir pour les patients. Nous sommes très fiers d'apporter une solution potentielle à cette pathologie à fort besoin médical et pour cela de travailler avec les meilleurs spécialistes américains. Les centres investigateurs sont très engagés dans la conduite de l'essai qui, en cas de résultats positifs, sera un jalon important vers l'enregistrement de DNV3837" déclare le Dr Georges Gaudriault, Directeur scientifique de DEINOVE.

Cette annonce fait écho aux récents rapports de l'OMS qui a une nouvelle fois alarmé sur le manque de renouvellement de l'arsenal thérapeutique contre les infections bactériennes.

Le Directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclarait le 17 janvier dernier "La menace que fait planer la résistance aux antimicrobiens n'a jamais été aussi imminente ni le besoin de solutions aussi urgent".