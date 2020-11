Deinove : à suivre

(Boursier.com) — Deinove , société de biotechnologie française pionnière dans l'exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antibiotiques, et le besoin en ingrédients actifs de nouvelle génération au service de la santé, annonce une présentation à la "C.diff foundation 8th annual Virtual Conference".

Dr Yannick Pletan, MD, MSc, HEC, Directeur médical et membre du conseil d'administration présentera dans la session Recherche en cours un poster intitulé "Un essai clinique de phase II évaluant un nouvel antibiotique contre l'infection à Clostridioides difficile". Il présentera les résultats de la phase I, le protocole de la phase II multicentrique en cours aux États-Unis, notamment les centres cliniques, l'équipe en France et outre-Atlantique, ainsi que les principaux avantages du candidat antibiotique DNV3837 : son administration intraveineuse, le ciblage précis au site de l'infection, sa capacité à éliminer les bactéries Clostridioides sans affecter le microbiote intestinal.

Le recrutement des patients dans cet essai de Phase II se poursuit, malgré un contexte perturbé par l'épidémie de COVID-19. Les résultats préliminaires de la première partie de l'essai sont attendus au premier semestre 2021.

La présentation vidéo est en ligne https://youtu.be/pShknVl5kDk.