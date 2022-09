Défense : Thalès et Dassault Aviation recherchés après les déclarations de Poutine

(Boursier.com) — Le secteur de la Défense est recherché en Bourse après la sortie offensive de Vladimir Poutine. Le président russe a annoncé avoir signé un décret de mobilisation partielle, concernant quelque 300.000 réservistes, afin de pouvoir remplir les objectifs de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas changé. Se présentant une nouvelle fois en victime, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie a "de nombreuses armes pour répondre" aux menaces occidentales qui ont "dépassé toutes les limites", brandissant à nouveau sa propre menace de frappe nucléaire, qu'il agite depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février.

Ces déclarations semblent éliminer, du moins à très court terme, la possibilité d'un cessez-le-feu en Ukraine, ce que les investisseurs avaient considéré comme le plus grand risque pour le secteur de la Défense, selon Alexander Wahl, analyste chez Stifel, cité par l'agence 'Dow Jones'. Alors que les grands noms européens de l'industrie ont enregistré des gains significatifs en Bourse depuis le début de la guerre en Ukraine, les gouvernements s'étant engagés à augmenter leurs dépenses de Défense, les dernières semaines se sont avérées plus compliquées. La hausse des budgets de Défense a en effet mis plus de temps que prévu pour se traduire par une augmentation des carnets de commandes du secteur, explique l'analyste.

La hausse des titres de Défense européens ne reflète pas un potentiel de commandes plus élevé, mais plutôt une prise de conscience de la force du secteur dans l'environnement actuel, ajoute Chloe Lemarie, analyste chez Jefferies. Le rebond des actions est un renversement du sentiment récent et excessivement baissier, plutôt qu'un potentiel de commandes plus élevées, selon la spécialiste. "Rien n'indique une nouvelle accélération en ce moment en termes de dynamique de commandes. Mais dans un contexte d'incertitude macroéconomique, de crise énergétique et de problèmes de chaîne d'approvisionnement en Europe, le marché se rend compte que les acteurs de la Défense ont un avantage sur les autres industriels...

A Paris, Thales et Dassault Aviation grimpent de respectivement 4,8% et 4,3%.