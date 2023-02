Défense : regain de tensions entre Pékin et Washington, Thalès et Dassault Aviation en hausse

(Boursier.com) — Le secteur de la Défense reste entouré en ce début de semaine sur fond de retour au premier plan des tensions entre Pékin et Washington. Pour la quatrième fois en moins de dix jours, l'armée américaine a détruit un nouvel objet volant ce week-end (près de la frontière canadienne), dans un contexte de soupçons d'espionnage de la part de la Chine.

Après la décision la semaine passée de Washington d'abattre un premier ballon chinois près des côtes de Caroline du Sud, les Etats-Unis annoncent depuis, quasiment quotidiennement, l'explosion d'objets non identifiés volant au-dessus de leurs frontières. "Nous avons examiné de plus près notre espace aérien à ces altitudes, notamment en améliorant notre radar, ce qui peut au moins en partie expliquer l'augmentation des objets que nous avons détectés au cours de la semaine dernière", a déclaré dimanche la secrétaire adjointe à la Défense, Melissa Dalton.

La Chine a également intensifié les accusations contre l'administration Biden, affirmant lundi que les États-Unis avaient envoyé des ballons sur son territoire plus de 10 fois depuis le début de 2022, affirme 'Bloomberg'. "Il n'est pas rare que des ballons américains pénètrent illégalement dans l'espace aérien d'un autre pays", a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'un briefing régulier à Pékin. "Nous nous réservons le droit de prendre les moyens nécessaires pour faire face aux incidents pertinents".

Dans ce contexte, Dassault Aviation gagne plus de 2% à Paris, suivi de près par Thales (+1,7%) et Safran (+1,4%).