Défense : le secteur reste recherché

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, le secteur de la Défense continue à progresser en Bourse : Thalès, Safran et Dassault Aviation grimpent de respectivement 2,3%, 0,7% et 0,8%, et enchaînent une troisième séance consécutive dans le vert. Le compartiment reste recherché alors que les combats entre Israël et le Hamas continuent à faire rage dans la bande de Gaza. Au total, les troupes israéliennes disent avoir tué depuis samedi au moins 1.000 Palestiniens armés infiltrés depuis la bande de Gaza et renforcé la sécurité dans toutes les localités et communautés en Israël alors que les hostilités s'étendent à d'autres fronts. Le bilan de l'offensive du Hamas en Israël continue lui de s'alourdir, à 1.200 morts et 2.700 blessés, alors que les soldats ont finalement eu accès aux zones frappées par les attaques, découvrant de véritables massacres de civils.