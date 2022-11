Défense : le secteur recherché après le tir de missile en Pologne

(Boursier.com) — A l'image des grands groupes de Défense américains hier à Wall Street, les acteurs français du secteur progressent à l'ouverture sur un risque d'extension du conflit en Ukraine. Un missile de fabrication russe a en effet fait deux morts en territoire polonais, déclenchant une série de consultations au sein de l'Otan.

Au sommet du G20 à Bali, le président américain, Joe Biden, a toutefois déclaré que le missile n'avait probablement pas été tiré de Russie et l'agence Associated Press a ensuite cité des responsables américains selon lesquels il pourrait avoir été tiré par l'armée ukrainienne pour tenter d'abattre un missile russe. Moscou a de son côté démenti que ses missiles aient touché le territoire polonais, évoquant "une provocation délibérée". En attendant d'en savoir plus, le Conseil de sécurité nationale polonais a déclaré mercredi qu'il allait à nouveau se réunir ce matin.

Dans ce contexte, Thalès bondit de 3,8% à 120,6 euros, suivi de près par Dassault Aviation et Safran.