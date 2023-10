Défense : le secteur recherché

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, le secteur de la Défense progresse à l'image de Thalès et Dassault Aviation qui grimpent de respectivement 4,5% et 4,6%, en tête du palmarès. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a lancé la plus grande attaque contre Israël depuis des décennies, déclenchant une riposte sur la bande de Gaza, mais aussi au sud du Liban. Le bilan humain du conflit entre Israël et le groupe militant dépasse désormais les 1.100 morts alors que les combats entrent dans leur troisième jour. Les investisseurs s'inquiètent d'une extension de la guerre à d'autres pays de la région, dont l'Iran, et des impacts sur les marchés du pétrole.

Signe du risque d'embrasement, le président iranien Ebrahim Raisi a publié un message félicitant le Hamas pour sa " victoire " sur 'X'. Il a qualifié l'attaque de "manifestation de résistance contre le fragile régime sioniste". Le rapprochement entre Israel et l'Arabie saoudite négocié par les Etats-Unis est, par ailleurs, désormais fragilisé alors que Ryad s'était engagé à augmenter sa production de pétrole dans le cadre de l'accord.