Défense : le ministère des Armées commande 313 véhicules blindés à l'industrie française









Crédit photo © Ministère de la Défense

(Boursier.com) — Après une première commande en 2017 de 319 Griffon et de 20 Jaguar, la DGA a notifié aux sociétés Nexter Systems, Arquus et Thales, une 2e tranche de production de véhicules, dans le cadre du programme SCORPION de renouvellement des capacités de combat de l'armée de Terre. Ces 271 Griffon et 42 Jaguar commandés le 15 septembre arriveront dans les forces entre 2022 et 2023.

Florence Parly, ministre des Armées, salue la commande par la Direction générale de l'armement (DGA), le 15 septembre, de 271 véhicules blindés Griffon et de 42 véhicules blindés Jaguar, aux sociétés Nexter, Arquus et Thales dans le cadre du programme SCORPION .

La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit, à la fois, une augmentation des cibles du programme SCORPION et une accélération des livraisons. La cible en 2030 a été ainsi portée à 1.872 exemplaires Griffon et 300 Jaguar, dont la moitié (respectivement 936 et 150) sera livrée d'ici 2025. Outre les écoles et centres d'entraînement, 5 régiments auront débuté les perceptions de Griffon fin 2020 et 9 régiments fin 2021.

2000 emplois directs

L'arrivée des premiers Griffon permet à l'armée de Terre d'entrer réellement dans l'ère SCORPION, avec une plateforme qui bénéficie d'avancées significatives en matière de protection, de mobilité et d'une capacité à s'intégrer progressivement dans le combat collaboratif info-valorisé (partage du renseignement, accélération de la boucle décisionnelle). L'objectif reste de projeter un 1er groupement tactique interarmes Griffon en opération extérieure d'ici la fin de l'année 2021.

Toute la Base industrielle et technologique de Défense (BITD) française du domaine terrestre bénéficiera de cette commande. Les trois maîtres d'oeuvre vont en effet répercuter sous quelques jours les commandes à leurs sous-traitants et fournisseurs. On estime ainsi que le plan de charge des Griffon et Jaguar représente près de 2.000 emplois directs hautement qualifiés.

Outre Nexter Systems, Thales et Arquus, le programme fait aussi intervenir Safran pour l'optronique et l'armement du Jaguar, CTA International pour son canon de 40 mm et MBDA pour ses MMP.

Le Griffon est un Véhicule blindé multi-rôles (VBMR) destiné à remplacer les Véhicules de l'avant blindé (VAB). Pesant environ 25 tonnes, il est équipé de 6 roues motrices et d'un tourelleau téléopéré. Il se décline en plusieurs versions : transport de troupes, poste de commandement, observation pour l'artillerie et évacuation sanitaire.

D'un poids d'environ 25 tonnes, le Jaguar est un Engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC), doté de 6 roues motrices. Il est destiné à remplacer les chars légers AMX10RC et Sagaie, ainsi que les VAB équipés des missiles HOT. Il sera équipé du canon de 40 mm à munitions téléscopées réalisé en coopération franco-britannique, du Missile moyenne portée (MMP) et d'un tourelleau téléopéré.