Défense : la Suisse choisit le F-35A de Lockheed Martin

Défense : la Suisse choisit le F-35A de Lockheed Martin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour l'Europe. Le Conseil fédéral suisse a opté pour l'avion de combat F-35A de Lockheed Martin pour le renouvellement de la flotte d'avions de chasse de l'armée de l'air helvétique. La Suisse va acquérir 36 appareils ainsi que cinq unités Patriot produites par Raytheon. Deux contrats respectifs d'un montant maximum de 6 et 2 milliards de francs suisses. "Il ressort de l'évaluation que ces deux systèmes l'emportent quant à l'utilité globale tout en présentant les coûts globaux les plus bas", explique le Conseil fédéral. Le Parlement doit désormais approuver l'achat des 36 appareils et des systèmes de défense aérienne de Raytheon. Ce choix est un coup dur pour les concurrents de Lockheed Martin, à savoir Boeing mais également Dassault Aviation et son Rafale ainsi qu'Airbus avec l'Eurofighter.