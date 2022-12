Défense : L3Harris Technologies s'offre Aerojet pour 4,7 milliards

(Boursier.com) — L3Harris Technologies va racheter Aerojet Rocketdyne Holdings, un fabricant de moteurs-fusées, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire de 4,7 milliards de dollars. L'offre, de 58$ par action, représente une prime de 6,5% par rapport au cours de clôture d'Aerojet vendredi à Wall Street. 'Reuters' avait rapporté le mois dernier que L3Harris, issu de la fusion entre L3 Technologies et Harris Corp en 2019, faisait partie des entreprises en lice pour reprendre Aerojet, qui s'est mis en vente après que le régulateur antitrust eut bloqué la fusion avec Lockheed Martin plus tôt cette année.

Aerojet développe et fabrique des propulsions de fusées et des moteurs hypersoniques pour des applications spatiales, de défense, civiles et commerciales. Le groupe fabrique notamment les moteurs RS-25 du lanceur de la NASA, ainsi que les moteurs RL10 qui alimentent les lanceurs fabriqués par United Launch Alliance, une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin.

L3Harris, qui investit dans les industries spatiale et cybernétique, cherche à consolider sa position parmi les principales entreprises de l'aérospatiale et de la Défense en tant que l'un des principaux sous-traitants du Pentagone.