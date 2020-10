Défense : CGI soutient Naval Group dans l'accélération de sa transformation

Défense : CGI soutient Naval Group dans l'accélération de sa transformation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CGI , leader mondial du conseil et des services IT end to end, annonce le renouvellement et l'extension de son partenariat avec Naval Group, leader européen du naval de défense. Depuis 2015, l'entreprise opère pour Naval Group le support et la maintenance unifiés d'un parc de plus de 350 applications avec une approche "make or buy", fonction de leur degré de criticité. Ce nouveau contrat est prévu pour une durée initiale de 3 ans, pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Naval Group a souhaité s'appuyer sur un partenaire capable de l'accompagner dans l'amélioration de la performance de sa DDSI (Direction digitale et systèmes d'information), notamment en matière de "time to market" et de réduction des coûts. Le leader européen du naval de défense a ainsi choisi CGI, fort de la relation de confiance et de proximité construites au cours des 5 dernières années et de la compréhension de ses enjeux par les experts de CGI. Dans le cadre de ce contrat, CGI fournira à Naval Group des prestations de conseil et des services de gestion technologique pour plusieurs domaines stratégiques tels que son ERP industriel (supply chain, ordonnancement, planification), la planification des programmes, le digital, les ressources humaines, l'Enterprise content management (ECM), et le Big data.

Une équipe composée de plus de 70 consultants CGI sera mobilisée pour maintenir et participer à la construction d'un système d'information performant, avec pour ambition d'accroître la productivité des métiers et de réduire le délai de fabrication des bâtiments en construction, et contribuer à renforcer la disponibilité des navires existants. Dans ce contexte, CGI s'appuiera sur des moyens de production en très forte proximité avec Naval Group, notamment ses agences de Nantes et Brest, et mobilisera ses centres d'excellence en France et dans le monde pour apporter de la valeur complémentaire à Naval Group.