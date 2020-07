Défense : Airbus Defence and Space remporte un contrat de 500 M£ au Royaume-Uni

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Airbus Defence and Space a signé un contrat avec le ministère britannique de la Défense (MOD) pour étendre et améliorer la flotte Skynet. Ce contrat implique le développement, la fabrication, la cyberprotection, l'assemblage, l'intégration, les tests et le lancement d'un satellite de communication militaire, Skynet 6A.

Le contrat couvre également des programmes de développement technologique, de nouveaux systèmes de télémétrie sécurisés, de suivi et de commande, de lancement, de tests en orbite et de mises à jour du système Skynet 5.

La valeur du contrat est supérieure à 500 millions de livres sterling (environ 550 millions d'euros).

Airbus est extrêmement fier d'avoir remporté ce contrat de défense essentiel au Royaume-Uni, perpétuant notre longue tradition en tant que fournisseur de services satellitaires de bout en bout au Royaume-Uni , indique Richard Franklin, directeur général d'Airbus Defence and Space UK, qui poursuit : La construction de ce satellite militaire, comme celle de Skynet 5, mènera à d'importantes opportunités d'exportation dans les années à venir, en augmentant les emplois manufacturiers à haute valeur ajoutée et en soutenant une chaîne d'approvisionnement diversifiée dans ce secteur de plus en plus important . Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, ajoute : Cette nouvelle capacité satellitaire, plus avancée, fournira un soutien de communication continu aux forces déployées au Royaume-Uni pendant de nombreuses années. La défense britannique doit continuer à innover et à se transformer, notamment dans le cyberespace. L'investissement dans des équipements de haute technologie, comme ce nouveau satellite Skynet, nous protégera des menaces auxquelles nous sommes confrontés .

Le lancement de Skynet 6A est prévu en 2025. Ce satellite aura une durée de vie minimale de 15 ans. Sa position orbitale sera communiquée ultérieurement.

Rappelons qu'Airbus est engagé dans tous les programmes Skynet depuis 1974. Le programme actuel a commencé en utilisant les anciens satellites Skynet 4, puis en les améliorant avec un réseau au sol entièrement rénové avant de lancer les satellites Skynet 5A, 5B, 5C et 5D entre 2007 et 2012. Le programme Skynet 5 a réduit ou supprimé de nombreux risques techniques et de service pour le MOD, tout en garantissant des services télécoms sécurisés et novateurs aux forces britanniques.