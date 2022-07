Deezer : une première semaine en Bourse catastrophique

(Boursier.com) — La couleur verte, Deezer ne connaît pas. Depuis mardi et son introduction sur le marché parisien à la suite de son rachat par le véhicule d'investissement I2PO de François-Henri Pinault et de Matthieu Pigasse, la plateforme de streaming musical aligne les séances négatives : un effondrement de près de 30% pour débuter mardi suivi d'une baisse de 2,5% mercredi, d'un repli de 4,65% jeudi et d'un nouveau recul de 3,5% ce vendredi.

L'accord avec le SPAC avait été conclu sur la base d'une valeur d'entreprise voisine de 1,075 milliard d'euros. Aujourd'hui, Deezer n'est plus valorisé par le marché qu'environ 610 ME. La société, créée en 2007, vise un milliard d'euros de revenus d'ici 2025, accompagnés d'une rentabilité opérationnelle et d'un cash-flow positif. Des perspectives prometteuses qui n'ont pas su séduire les investisseurs.

Taille limitée, forte concurrence, business modèle peu apprécié, et environnement guère porteur sont quelques une des raisons qui peuvent expliquer cette IPO ratée de l'une des licornes françaises les plus médiatiques.

Deezer fait en effet figure de petit poucet avec ses 9,6 millions d'abonnés (dont une grande partie en France) dans un secteur dominé par Spotify, premier acteur indépendant du marché mondial du streaming musical, et ses 406 millions d'abonnés (fin 2021). Alors que le groupe détient 29% de part de marché en France et 17% au Brésil, sa portée mondiale n'est que de 2%, contre 31% pour Spotify, 15% pour Apple Music et 13% pour Amazon Music.

Plus globalement, la société fondée par Daniel Marhely et Jonathan Benassaya paye aussi le manque d'attrait des opérateurs pour le business modèle des plateformes de streaming musical. Selon l'analyste de DZ Bank, Manuel Mühl, les labels de musique offrent plus d'avantages que les plateformes telles que Deezer, qui doivent payer pour distribuer le contenu afin de pouvoir le monétiser par la publicité et les abonnements. "Les plateformes de streaming musical ont peu de poids pour négocier avec les grands labels de musique, car elles ne peuvent exister sans leur contenu", a-t-il dit à Reuters.

L'analyste souligne également la concurrence accrue dans le secteur, où les grands noms comme Amazon Prime ou Apple Music, gérés par de géants américains à forte capitalisation boursière et aux écosystèmes solides, se financent avec d'autres sources de revenus en plus des plateformes, contrairement aux "pure-players".

Deezer fait aussi les frais d'un environnement beaucoup moins porteur pour les marchés actions, marqué par le resserrement à un rythme quasi inédit de la politique monétaire des grandes Banques centrales, lancées à bras-le-corps dans la lutte contre l'inflation. Dans ce contexte de hausse des taux et de forte aversion au risque, les opérateurs sont moins enclins à miser sur une société qui affiche de fortes ambitions mais a encore essuyé une perte nette de 123 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 400 ME l'an passé.

Quant à la mode des SPAC ('special purpose acquisition company'), elle semble bien révolue.