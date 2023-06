Deezer : une diversification zen

(Boursier.com) — Deezer , la plateforme mondiale de streaming musical, lance officiellement Zen by Deezer en France, avec l'ambition de devenir la destination numéro un du bien-être. Les Français pourront désormais, "à travers une expérience personnalisée et des contenus adaptés à leurs besoins, trouver un équilibre et prendre soin de leur corps et de leur esprit".

Ce lancement reflète la diversification continue de l'activité de Deezer, avec des contenus originaux et de nouvelles expériences interactives. Zen by Deezer est également disponible pour les entreprises souhaitant investir dans le bien-être mental et physique de leurs collaborateurs et de leurs clients.

Cette application payante Zen by Deezer est disponible en téléchargement sur iOS et Android.