Deezer signe avec Bouygues Telecom

(Boursier.com) — Deezer et Bouygues Telecom ont conclu un partenariat de distribution. Deezer poursuit sa stratégie de croissance B2B grâce à ce nouvel accord clé sur son plus grand marché. À compter de ce jour, Bouygues Telecom propose à ses clients des offres promotionnelles pour accéder au service de streaming Deezer proposant un catalogue musical de plus de 90 millions de titres, des fonctionnalités innovantes et la richesse éditoriale de Deezer. Les abonnés peuvent profiter notamment de Songcatcher, Lyrics et de l'algorithme de recommandation Flow proposant des playlists inspirées de leurs morceaux préférés et adaptées à leurs humeurs. Au lancement, les clients peuvent bénéficier des options Deezer Premium à 4,99 euros/mois (au lieu de 10,99 euros) et de Deezer Famille à 8,99 euros/mois (au lieu de 17,99 euros) pendant 12 mois, avec une reconduction au prix public standard à l'issue de la période promotionnelle. Deezer "continue d'explorer et de construire des partenariats ambitieux dans le cadre de sa stratégie de croissance". Avec Bouygues Telecom, Deezer renforce ainsi sa position sur son marché historique avec une distribution B2B déjà bien ancrée notamment auprès de partenaires télécoms et retail, conclut le groupe.