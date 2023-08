Deezer publie une nette réduction de la perte d'EBITDA ajusté

(Boursier.com) — Deezer , plateforme mondiale de streaming musical, a publié ses résultats semestriels pour la période se terminant le 30 juin 2023, après examen par le Conseil d'administration de la société le 2 août 2023. Le groupe annonce une nette amélioration de son EBITDA ajusté au S1 2023, confirmant sa trajectoire vers la rentabilité et une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires de +6,3% à 233,2 ME au S1 2023, conformément au plan :

Croissance du chiffre d'affaires Direct grâce à l'augmentation continue du nombre d'abonnés en France ;

Montée en puissance progressive des Partenariats déjà lancés, qui sera renforcée au second semestre par les accords récemment signés.

Le groupe souligne l'augmentation significative de la marge brute ajustée de +14,2% par rapport au S1 2022 :

Optimisation du service gratuit : atteinte de l'équilibre en France, amélioration significative dans le Reste du Monde ;

Solide performance de la marge brute des segments Direct et Partenariats.

Le groupe affiche une nette réduction de la perte d'EBITDA ajusté à (13,1) ME, en avance sur le plan grâce à l'efficience des dépenses de marketing avec une poursuite de l'approche axée sur le retour sur investissement ;

Contrôle strict des charges de personnel et des frais généraux, en baisse séquentielle vs. S2 2022.

La trésorerie est solide à 90,9 ME à fin juin 2023, en ligne avec les ressources nécessaires au plan 2025.

Perspectives du S2 2023 : accélération attendue de la croissance du chiffre d'affaires et nouvelle amélioration significative de l'EBITDA ajusté, portée par la contribution des partenariats récents et nouveaux, pour atteindre une croissance du chiffre d'affaires de 7 à 10% en 2023 par rapport à 2022 ;

Nouvelle réduction significative de la perte d'EBITDA ajusté attendue au S2 2023 par rapport au S2 2022.