Deezer nomme Ivana Kirkbride directrice commerciale

(Boursier.com) — Deezer a nommé Ivana Kirkbride, une professionnelle chevronnée dans les domaines des médias et de la tech, au poste de Chief Commercial Officer, à compter de ce jour. Elle rejoint l'équipe de direction de Deezer avec pour mission d'accélérer le déploiement des partenariats de l'entreprise à l'international. Elle reportera directement au directeur général adjoint, Stéphane Rougeot, et sera basée au siège de Deezer à Paris. Deezer a développé son activité de partenariats stratégiques depuis plus de 10 ans et cela continue d'être un moteur clé de la croissance de son chiffre d'affaires, représentant 118,5 millions d'euros de revenus pour l'exercice 2022. Ivana Kirkbride apporte "une expérience unique" à Deezer en tant qu'investisseuse dans les médias digitaux, entrepreneure au sein de start-ups (...). Elle a occupé des postes à responsabilité au sein de grandes entreprises du classement Fortune 50 telles que Google, Verizon et Meta.

Elle est notamment reconnue pour avoir lancé des produits innovants et développé des écosystèmes hybrides à la convergence des médias, de la technologie et du divertissement. En tant que leader de l'industrie dans le domaine de la vidéo sociale et de l'économie des créateurs, elle a joué un rôle clé dans le lancement d'initiatives telles que YouTube Originals, la vidéo premium de format moyen et Creators.org. Elle est une productrice exécutive primée et membre du Henry Crown Fellow du Aspen Institute.