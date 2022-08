Deezer maintient son objectif de chiffre d'affaires 2022

(Boursier.com) — Le fournisseur de services de streaming musical Deezer a publié un chiffre d'affaires de 219 ME pour le premier semestre 2022, soit une hausse sur un an de +12% en données publiées, et de +10% à taux de change constant.

" Nous sommes particulièrement satisfaits de la très bonne performance enregistrée en France, où notre base d'abonnés a connu une forte progression. Au premier semestre 2022, nous avons mis en oeuvre notre stratégie focalisée sur quelques marchés clés, augmenté notre ARPU et fortement amélioré l'efficacité de nos dépenses marketing sur l'ensemble de nos marchés. Notre chiffre d'affaires B2B a enregistré une nouvelle progression grâce à la signature de nouveaux contrats. Par ailleurs, les partenariats signés récemment comme celui avec RTL en Allemagne devraient favoriser une accélération de notre croissance du B2B au S2 et au-delà ", explique Jeronimo Folgueira, Directeur général de Deezer.

Le chiffre d'affaires sur le segment direct B2C s'est élevé à 155 ME, en progression de 12,2% ou de 10,8% à taux de change constant. Cette performance résulte de l'amélioration de l'ARPU sur le segment direct - B2C, qui est passé de 4,1 euros à 4,6 euros, sous l'effet des hausses de prix, et du changement du mix géographique résultant de la nouvelle stratégie de Deezer consistant à focaliser son activité sur quelques marchés clés. La base d'abonnés B2C a connu une progression solide en France et une baisse dans le reste du monde, en ligne avec cette nouvelle stratégie.

Le chiffre d'affaires sur le segment indirect B2B a atteint 57,6 ME, en croissance de 7,9% ou 4,4% à taux de change constant. Cet accroissement est notamment lié à la signature récente de nouveaux partenariats avec SFR (France), Globo (Brésil), et A1 (Europe).

Conformément aux indications données lors de l'introduction en bourse, Deezer maintient son objectif de chiffre d'affaires d'environ 455 ME pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires d'environ 14 % par rapport à 2021. Au second semestre, Deezer prévoit de bénéficier de la montée en puissance progressive du partenariat avec RTL ainsi que de l'impact additionnel des hausses de prix mises en oeuvre au cours de l'année 2022.