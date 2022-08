Deezer : Linden Advisors ne détient plus d'action

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 août à l'AMF, la société américaine Linden Advisors LP, agissant pour le compte de fonds et de clients sous gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Deezer SA. Elle ne détient plus, pour le compte de ces clients et fonds, aucune action de la société.

L'action Deezer est actuellement sur un cours de 4,57 euros pour une capitalisation globale de 516,5 ME.