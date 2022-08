Deezer lance son service de streaming de musique en Allemagne

(Boursier.com) — RTL Deutschland annonce le lancement de l'application de streaming musical RTL+ Musik. Grâce à son partenariat avec Deezer, les abonnés payants de RTL+ en Allemagne auront désormais accès à 90 millions de titres, à plus de 5.000 playlists éditorialisées et à une interface conviviale avec les fonctionnalités principales d'une expérience de streaming musical. Le lancement du service de streaming musical est au coeur de l'expansion de RTL+ vers une offre de divertissement cross-média.

"Le marché allemand du streaming est en croissance. Mais avec de plus en plus d'offres, le marché devient également plus déroutant pour les utilisateurs. Nous sommes donc convaincus que la variété des contenus, la simplicité et le prix seront les facteurs de succès décisifs sur le marché du streaming. Sur RTL+, les utilisateurs peuvent désormais accéder à une gamme étendue et de grande qualité de vidéos et de musique avec un seul abonnement - à un prix imbattable. Nous lançons ainsi l'expansion de RTL+ vers une expérience de divertissement complète", indique Matthias Dang, Co-CEO RTL Allemagne.

RTL+ Musik sera disponible dans le cadre de l'abonnement de RTL+ Max en Allemagne. L'offre continuera d'évoluer avec le soutien de Deezer pour y intégrer du contenu et des fonctionnalités supplémentaires au fil du temps.