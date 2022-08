Deezer : la remontée se poursuit

(Boursier.com) — Le début du mois d'août se passe beaucoup mieux que le mois de juillet pour Deezer. Arrivée sur le marché parisien le 5 juillet à la suite de son rachat par le véhicule d'investissement I2PO de François-Henri Pinault et de Matthieu Pigasse, la plateforme de streaming musical a aligné les séances de forte baisse lors de ses débuts en Bourse : sur 18 séances, le titre a même terminé seulement deux fois dans le vert ! Après un plus bas de 3,5 euros le 28 juillet, le titre enchaîne une quatrième journée de forte progression, de retour au-dessus des 5 euros ce mercredi (+6,8%).

Alors que la valorisation initiale s'est avérée trop élevée, le fort reflux du titre a attiré certains investisseurs à la recherche de bonnes affaires. L'accord avec le SPAC avait été conclu sur la base d'une valeur d'entreprise voisine de 1,075 milliard d'euros. Aujourd'hui, Deezer est valorisé par le marché moins de 600 ME.

La société, créée en 2007, vise un milliard d'euros de revenus d'ici 2025, accompagnés d'une rentabilité opérationnelle et d'un cash-flow positif. Un horizon qui apparaît toutefois encore lointain pour le petit poucet d'un secteur dominé par Spotify. Si le groupe détient 29% de part de marché en France et 17% au Brésil, sa portée mondiale n'est que de 2%, contre 31% pour Spotify, 15% pour Apple Music et 13% pour Amazon Music.