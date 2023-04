Deezer : l'Arpu croît de 9% au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Deezer a atteint 115,2 ME au 1er trimestre 2023, en hausse de 6,5% par rapport au 1er trimestre 2022 (+6,2% à taux de change constants), reflétant une solide performance réalisée en B2C (+7,2%), en particulier en France, et une poursuite de la croissance profitable du B2B (+9,8%), en partie contrebalancées par une baisse des Autres produits (-32,2%).

L'ARPU s'est élevé à 4,1 euros au 1er trimestre 2023, comparé à 3,8 euros au 1er trimestre 2022, représentant une augmentation de 9%, avec une croissance de l'ARPU tant en B2C (+6,6%) qu'en B2B (+17,5%), ce qui souligne la pertinence et l'exécution réussie de la stratégie du groupe visant à améliorer le profil économique de ses activités.

Confirmation des perspectives 2023

En 2023, le groupe poursuivra la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance rentable avec pour priorités :

- Le développement de nouvelles fonctionnalités dans le produit pour favoriser la différenciation et les opportunités de monétisation supplémentaires ;

- La nouvelle accélération de la croissance profitable du B2B grâce aux partenariats récemment annoncés avec Sonos (États-Unis), RTL (Allemagne) et DAZN (Italie) ;

- La montée en puissance des nouvelles activités pour atteindre l'équilibre à partir du S2 et améliorer la rentabilité ;

- La gestion stricte de la base de coûts pour maintenir les charges de personnels et les frais généraux à un niveau stable.

Par conséquent, Deezer prévoit pour 2023 :

- Une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, supérieure à 10% par rapport à 2022, soutenue principalement par la poursuite du développement de l'activité B2B ;

- Une nouvelle réduction significative de la perte d'Ebitda ajusté par rapport à 2022.

Compte tenu de l'accent mis sur sa stratégie de croissance rentable, Deezer confirme son ambition de générer un flux de trésorerie positif en 2024 et d'atteindre un Ebitda ajusté positif en 2025, tout en délivrant une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur cette période.

Cession coordonnée

Le 4 avril 2023, Deezer a annoncé la signature entre ses principaux actionnaires d'un accord aux termes duquel les actionnaires concernés s'engagent, jusqu'au 5 avril 2024, à organiser la vente éventuelle de leurs actions sur le marché (mais non hors marché) en recourant à un même agent de placement pour les cessions de leurs actions.

L'objet de cet accord de cession coordonnée, qui porte sur environ 75% du capital existant de Deezer, est de limiter le risque que des cessions non coordonnées sur le marché, a fortiori sans limite de prix et compte tenu de la liquidité actuelle des titres de la société, ne viennent mécaniquement alimenter une pression à la baisse sur le cours que la société estime décorrélée de ses performances opérationnelles.