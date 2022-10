Deezer : journée investisseurs à Londres

(Boursier.com) — Deezer tient ce mardi une journée investisseurs à Londres. Jeronimo Folgueira, directeur général de la plateforme de streaming musical, et Stéphane Rougeot, directeur général adjoint et directeur financier, ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction, présenteront la stratégie du groupe et ses principales initiatives visant à "générer une croissance rentable à long terme et la création de valeur pour l'actionnaire".