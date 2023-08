Deezer étend son partenariat avec Mercado Libre

(Boursier.com) — Deezer , la plateforme mondiale de streaming musical, étend son partenariat, initié en février 2021, avec Mercado Libre (NASDAQ : MELI), la principale plateforme e-commerce d'Amérique latine, présente dans 18 pays et comptant plus de 100 millions d'utilisateurs actifs uniques.

En s'associant à Mercado Libre pour le lancement de Meli+, Deezer poursuit sa stratégie d'expansion au travers de partenariats dans le monde entier. Le e-commerce est l'un des nombreux secteurs où Deezer développe sa présence en proposant son service de streaming musical aux clients de ses partenaires, contribuant ainsi à la croissance de sa base d'abonnés.

Meli+ est un service d'abonnement tout compris pour la vente en ligne et le divertissement, qui est désormais disponible au Brésil et au Mexique, soit dans les deux principaux marchés de Mercado Libre. Il inclut une année complète de souscription à l'offre premium de Deezer, avec plus de 120 millions de titres et des fonctionnalités telles que Flow, SongCatcher et Blind Test. Outre Deezer, le programme Meli+ comprend la livraison gratuite d'une large gamme de produits éligibles, ainsi que l'accès à plusieurs services de vidéo à la demande.

"Le lancement de Meli+ est une étape importante pour Mercado Libre et Deezer est un service essentiel de l'une des offres d'abonnement de divertissements et de vente en ligne les plus complètes au monde", a déclaré Sean Summers, Chief Marketing Officer chez Mercado Libre "Nos abonnés pourront désormais profiter de leurs artistes préférés et découvrir de nouvelles expériences musicales sur une plateforme de streaming de classe mondiale. Je suis persuadé que nos abonnés aimeront ce que Deezer a à leur offrir."

"L'Amérique latine est une région très importante pour Deezer, notamment grâce à notre forte présence sur le marché brésilien et nous sommes ravis de compter de nouveaux abonnés qui pourront profiter de leur musique préférée sur Deezer grâce à Meli+", a déclaré Stéphane Rougeot, Directeur Général Adjoint de Deezer. "La musique suscite un très fort engagement des utilisateurs et renforce l'attachement des clients à une marque, d'où ce partenariat évident entre Deezer et Meli+. Nous sommes très fiers de participer à ce lancement majeur. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie de partenariat, qui consiste à offrir la meilleure expérience musicale à de nouveaux fans. Compte tenu d'une pénétration relativement faible du marché du streaming musical premium en Amérique latine, le lancement de Meli+ avec Deezer offre de nouvelles opportunités de croissance, non seulement pour nous et Mercado Libre, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie musicale."