Deezer et TIM renouvellent leur partenariat privilégié au Brésil

(Boursier.com) — Deezer , l'une des plus grandes plateformes mondiales d'expérience musicale et TIM, l'opérateur de téléphonie mobile offrant la meilleure couverture réseau et leader dans la 5G au Brésil, renouvellent leur partenariat de longue date.

Les utilisateurs de TIM continueront de bénéficier d'un accès aux nouvelles expériences musicales de Deezer, au catalogue musical complet ainsi qu'à une large gamme de fonctionnalités innovantes qui continuent de révolutionner l'industrie, telles que Shaker, Flow, SongCatcher et les Blind Tests.

"Pendant près de 10 ans, notre partenariat avec TIM nous a donné l'occasion d'offrir une expérience d'écoute musicale unique auprès de millions de fans au Brésil. Il s'agit d'un partenariat clé qui a contribué à faire du Brésil l'un des plus grands marchés pour Deezer, et nous sommes ravis de poursuivre le développement de notre partenariat avec TIM ", a déclaré Stéphane Rougeot, Directeur Général Adjoint de Deezer.

"TIM a été le premier opérateur mobile au Brésil à inclure la musique dans ses offres. Nous avons créé une réelle préférence de marque en ajoutant un élément essentiel dans le quotidien de nos utilisateurs. Le partenariat avec Deezer a été très important dans notre évolution et a irrigué l'ensemble de notre stratégie", a déclaré Paulo Esperandio, CMO de TIM. "Avec un catalogue musical mondial et l'accès à des fonctionnalités uniques, nous sommes très heureux de continuer à proposer Deezer à nos clients, et de poursuivre le développement de ce partenariat".