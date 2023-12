Deezer et Paris La Défense Arena remportent le Prix de la Meilleure Expérience Fans

(Boursier.com) — Paris La Défense Arena et Deezer se sont distingués lors des The Stadium Business Design & Development Awards 2023 en remportant le prestigieux Prix de la Fan Expérience, le 6 décembre dernier à Manchester. Autour d'un jury composé de 15 experts de l'industrie, la cérémonie a honoré ceux qui ont marqué le secteur par leur leadership, leur innovation et leurs réalisations exceptionnelles dans le domaine de la conception et du développement d'installations de divertissement.

Cette distinction témoigne des ambitions de Paris La Défense Arena et de Deezer de créer des moments inoubliables et de redéfinir les normes de l'interaction avec le public lors des événements programmés au sein de la plus grande salle d'Europe (43 000 places).

A travers leur partenariat lancé en juin dernier, Paris La Défense Arena et Deezer unissent leur passion pour la musique et proposent avant chaque concert ou lors d'un match de rugby, un karaoké géant, permettant au public de chanter ensemble et à l'unisson sur leurs chansons préférées.

Inauguré le 20 juin dernier lors des concerts de P!nk, cette activation a suscité un énorme engouement devenant un temps fort de chaque événement au sein de Paris La Défense Arena.

"Nous sommes extrêmement heureux de recevoir cette récompense aux côtés de notre partenaire. Notre ambition est de décupler les émotions vécues par nos spectateurs à Paris La Défense Arena et leur offrir des moments de partage mémorables. L'expérience que nous proposons avec Deezer, notamment ce karaoké géant, est l'une des preuves de cette ambition, qui est devenu un moment attendu pour tous les spectateurs qui se rendent dans notre salle", a déclaré Frédéric Longuépée, Président de Paris La Défense Arena. "Notre objectif est de proposer une expérience de divertissement exceptionnelle et inégalée à chaque visite, dès l'arrivée des fans jusqu'à leur départ. Nous sommes ravis de développer avec Deezer des moments d'interaction forts pour tous ceux qui se rendent à Paris La Défense Arena, en promettant une expérience incroyable et unique à chaque événement."

"Nous savons combien la musique a ce pouvoir unique de réunir les gens. Chez Deezer notre objectif est de donner encore plus d'opportunités à nos fans de vivre la musique autour des expériences, que ce soit avec notre produit, dans la vraie vie, ou de façon interactive. Être récompensé aux côtés de Paris La Défense Arena par ce jury international, est preuve de l'importance de cette approche pour l'industrie et pour le public. Alors que nous avons relancé notre identité de marque pour devenir une plateforme encore plus tournée vers les expériences musicales où les utilisateurs peuvent vivre la musique de manière unique et immersive, notre karaoké géant, qu'on retrouve également sur Deezer, est devenu une fonctionnalité incontournable, comme peuvent l'être Flow ou encore Shaker", a déclaré Maria Garrido, directrice Marketing de Deezer.