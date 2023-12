(Boursier.com) — Deezer et France Billet s'associent pour offrir aux utilisateurs de Deezer une expérience encore plus intuitive...

Ce nouveau partenariat ouvre les portes de milliers d'événements aux utilisateurs grâce au système de billetterie de France Billet.

Cette collaboration vise à simplifier l'accès à des milliers d'événements via le système de billetterie de France Billet, acteur majeur dans le domaine qui opère le site Fnacspectacles.com. Grâce aux recommandations de concerts personnalisées de Deezer, les fans peuvent non seulement retrouver les prochains concerts de leurs artistes favoris, mais également acheter rapidement leurs billets via Fnac Spectacles.

"Chez Deezer, notre mission est de connecter les fans et artistes, et cette alliance avec France Billet illustre notre engagement à poursuivre cette ambition", explique Alexandra Leloup, VP, Produit, Deezer. "En combinant nos forces, nous simplifions la recherche de concerts, offrant une billetterie accessible pour des expériences musicales inoubliables."

Arnaud Averseng, PDG de France Billet, ajoute : "Cette collaboration nous permet de mettre à disposition des passionnés de musique notre riche catalogue de concerts et notre technologie de billetterie. Travailler avec Deezer concrétise notre engagement à ouvrir de nouvelles perspectives pour la vente rapide de billets, tout en soutenant les artistes et les promoteurs dans la promotion de leurs projets live."

Avec plus de 60.000 événements proposés chaque année, France Billet, leader de la billetterie en France, fournira un accès direct aux événements depuis l'application Deezer.

Deezer propose des recommandations d'événements musicaux depuis l'application. Ces recommandations sont adaptées aux habitudes d'écoute et aux préférences musicales de chacun, avec la possibilité de filtrer les événements par ville. En un simple clic les billets peuvent être achetés via des partenaires tels que France Billet. Les concerts sur Deezer sont facilement accessibles via l'onglet Accueil ou Explorer, et directement sur les pages des artistes et les pages albums, offrant ainsi une expérience fluide et intuitive pour les amateurs de musique.