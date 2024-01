(Boursier.com) — Deezer et Fnac Darty renouvellent leur partenariat commercial en France

Ensemble, Deezer et Fnac Darty continueront de proposer des services musicaux innovants et uniques à des millions de foyers à travers le pays.

Deezer, l'une des plus grandes plateformes d'expériences musicales au monde, et Fnac Darty, leader européen de la distribution de biens culturels et de loisirs, renouvellent leur partenariat pour 3 années de plus.

Depuis 2017, Deezer et Fnac Darty permettent à leurs clients communs d'accéder à un univers de services musicaux riches et innovants. Grâce à cette alliance, les clients de la Fnac, de Darty et de WeFix bénéficient d'offres privilégiées d'accès aux services de Deezer. En s'appuyant sur plus de 500 magasins Fnac et Darty répartis sur l'ensemble du territoire français, Deezer et Fnac Darty proposent à un catalogue musical complet et de qualité, des fonctionnalités uniques comme Flow ou Shaker et des playlists personnalisées à des millions de foyers.

Le renouvellement de ce partenariat inclut de nouveaux leviers de développement notamment le déploiement de la nouvelle identité de marque Deezer dans l'écosystème Fnac Darty, l'extension des catégories de produits éligibles donnant accès à des offres privilégiées ou encore la possibilité de tester Zen by Deezer, l'application bien-être lancée en mai 2023.

Le renouvellement, pour la deuxième fois, de ce partenariat lancé en 2017 confirme l'attractivité de Deezer pour les acteurs du commerce physique et digital ainsi que la pertinence du modèle unique de partenariats de la société.

Elle démontre également la capacité de Deezer à engager ses partenaires et à faire croître ses partenariats dans la durée.

Les offres innovantes de Deezer développent l'engagement et la loyauté de la clientèle, et apportent différenciation à ses partenaires. Cet accord s'inscrit dans une dynamique forte pour l'activité de partenariat de Deezer. Il fait suite au lancement en août 2023 au Brésil et au Mexique du partenariat avec Mercado Libre, leader du e-commerce en Amérique Latine.

"Prolonger notre partenariat est une évidence" a déclaré Stéphane Rougeot, Directeur Général Adjoint de Deezer.

"Depuis toujours la Fnac met la culture, et la musique en particulier, à la portée de tous. En unissant nos forces et grâce à la puissance du réseau de Fnac Darty, nous proposons à ses millions de clients une expérience de streaming innovante et personnalisée. Ainsi nous participons au développement de l'usage du streaming et continuons ensemble à soutenir la culture et les artistes."

"Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Deezer. En qualité de premier disquaire de France, nous sommes particulièrement attentifs à accompagner nos clients dans leurs découvertes de tendances musicales, en leur proposant des solutions d'écoute, physiques ou digitales, fiables et innovantes. Créée en 2007, la plateforme Deezer a toujours su évoluer et se renouveler pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients", explique Vincent Gufflet, Directeur Services et Opérations du groupe Fnac Darty.