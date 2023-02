Deezer enregistre une amélioration significative de l'EBITDA ajusté

(Boursier.com) — Deezer a enregistré une amélioration significative de l'EBITDA ajusté et une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2022. La plateforme mondiale de streaming musical met en oeuvre sa stratégie avec succès et les résultats annuels 2022 soulignent sa trajectoire de croissance rentable

Le groupe souligne la forte croissance du chiffre d'affaires de 13% à 451 ME en 2022, reflétant une progression à 2 chiffres dans tous les segments et géographies. La Marge brute ajustée ressort en hausse de 16% à 98 ME en 2022, portée par une amélioration du taux de marge (+0,7 pt) en plus de la croissance du chiffre d'affaires. L'EBITDA ajusté est de (56) ME en 2022, contre (65) ME en 2021 avec une amélioration de 18 ME avant investissements additionnels de 9 ME dans les nouvelles activités et Driift.

Le bilan est solide avec une trésorerie de 114 ME à fin 2022, donnant les moyens au groupe d'exécuter son business plan jusqu'en 2025.

Priorités 2023 pour stimuler la croissance rentable

-Développement de nouvelles fonctionnalités dans le produit pour favoriser la différenciation et les opportunités de monétisation supplémentaires

-Nouvelle accélération de la croissance profitable du B2B grâce aux partenariats récemment annoncés avec Sonos (États Unis), RTL (Allemagne) et DAZN (Italie)

-Montée en puissance des nouvelles activités pour atteindre l'équilibre à partir du S2 et améliorer la rentabilité

-Gestion stricte de la base de coûts pour maintenir les charges de personnels et les frais généraux à un niveau stable.

Perspectives 2023

Le groupe cible une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires, supérieure à 10% en 2023 par rapport à 2022 avec une nouvelle réduction significative de la perte d'EBITDA ajusté en 2023 par rapport à 2022.

Confirmation par le groupe de son ambition de générer un flux de trésorerie positif en 2024 et d'atteindre un EBITDA ajusté positif en 2025, tout en délivrant une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur cette période.