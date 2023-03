Deezer : encore dans le rouge !

(Boursier.com) — Deezer abandonne encore 2% à 2,5 euros au lendemain de sa publication annuelle, signant ainsi une septième séance consécutive dans le rouge. La plateforme de streaming musical a fait état d'une amélioration significative de son EBITDA ajusté et d'une croissance à deux chiffres de son activité en 2022. Elle est en revanche restée sensiblement dans le rouge avec un déficit net de 168,5 ME contre 123,3 ME en 2021.

Le groupe cible une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires, supérieure à 10% en 2023 par rapport à 2022, avec une nouvelle réduction significative de la perte d'EBITDA ajusté en 2023 par rapport à 2022.

La Deutsche Bank a abaissé son cours cible de 4,4 à 3,6 euros tout en restant à 'conserver'. Avec ses premiers résultats annuels en tant que société cotée, Deezer a enregistré une croissance plus lente que prévu initialement, mais une amélioration significative de ses résultats. Bien que la banque reconnaisse les progrès de la stratégie et se montre rassurée par un taux de désabonnement limité après les hausses de prix, elle juge la visibilité sur la voie de la rentabilité limitée jusqu'en 2025. Les perspectives de croissance récemment abaissées pour 2023 ont été confirmées, et la banque a donc réduit ses estimations de revenus afin de s'ajuster sur cette mise à jour.