Deezer : du renfort au marketing

(Boursier.com) — Deezer , service mondial de streaming musical, annonce la nomination de Maria Garrido au poste de Chief Marketing Officer. Elle dirigera l'équipe marketing et le développement soutenu de la marque Deezer, "alors que la société continue d'accélérer sa croissance et son expansion mondiale, après la récente introduction en bourse sur Euronext Paris en juillet dernier". Elle sera basée à Paris et rapportera directement au CEO. Maria Garrido dispose d'une solide expérience de 25 ans dans le leadership transformationnel d'équipes interfonctionnelles dans plusieurs entreprises mondiales de renom. Son parcours s'illustre sur des rôles opérationnels et stratégiques dans les biens de consommation, les médias, la communication et le divertissement en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe.