Deezer : début d'une nouvelle ère

(Boursier.com) — Deezer se réinvente pour devenir une plateforme centrée sur l'expérience, faisant de l'expression de soi et la connexion, ses valeurs fondamentales pour aider les artistes, les fans et les partenaires à vivre pleinement la musique, et à trouver leur place. Pour marquer ce changement et renforcer la connexion émotionnelle autour de la plateforme, Deezer a repensé son identité de marque.

"Nous avons profondément transformé Deezer au cours des dernières années, et aujourd'hui marque une étape importante. Nous dévoilons notre nouvelle identité et notre logo, et nous présentons la transformation de notre plateforme en une plateforme plus sociale, où les utilisateurs peuvent vivre la musique de manière unique et immersive, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs" a déclaré Jeronimo Folgueira, DG de Deezer.

"L'amour de la musique, notre volonté de faciliter les connexions et l'épanouissement par son prisme, ont toujours été au coeur des priorités de Deezer. C'est pourquoi il était temps pour nous de nous lancer dans cette nouvelle aventure, en renforçant notre engagement envers nos fans, les artistes et nos partenaires."

L'entreprise adopte aujourd'hui une personnalité audacieuse, fraîche et décalée, incarnée à travers une toute nouvelle identité de marque et un logo violet unique en forme de coeur. En phase avec cette nouvelle orientation, Deezer introduit également dans l'application une expérience utilisateur améliorée et un design visant à inspirer et à donner les moyens aux amateur·ices de vivre la musique, à travers des expériences personnalisées.