Deezer confirme son objectif d'environ 455 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Deezer a continué à déployer avec succès sa stratégie B2C/B2B axée sur des marchés à fort potentiel, consistant à appliquer un modèle "go to market" et privilégiant les partenariats, centrée sur l'innovation produit et la différenciation de la marque en tant que "home of music", pour connecter les fans et les artistes partout dans le monde.

Son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 219,4 millions d'euros au 1er semestre 2022, en croissance de 12,1% par rapport au 1er semestre 2021 (+9,9% à taux de change constants), porté par la dynamique positive enregistrée par le Groupe sur les principaux marchés, notamment la France et le Brésil, et à travers ses deux canaux commerciaux, le B2C et le B2B.

La marge brute ajustée s'est élevée à 45,4 ME au S1 2022, en croissance de 9,1% par rapport au S1 2021. Cette augmentation a résulté principalement de la hausse du niveau d'activité, contrebalancée en partie par l'augmentation des redevances de droits d'auteur et par un léger accroissement des dépenses en contenu dans le cadre des initiatives mises en oeuvre par Deezer pour développer de nouvelles activités. La marge brute ajustée est ressortie à 20,7% au 1er semestre 2022 (21,2% au 1er semestre 2021).

L'Ebitda ajusté s'est amélioré de 4,6 ME à -24,6 ME au 1er semestre 2022 (-29,2 ME au 1er semestre 2021), sous l'effet conjugué de la hausse de la marge brute ajustée et de la baisse des dépenses de marketing attribuable en particulier à la stratégie du Groupe. La marge d'Ebitda ajustée s'est améliorée pour atteindre -11,2% au 1er semestre 2022 (-14,9% au 1er semestre 2021).

La perte opérationnelle (EBIT) a atteint -52,6 ME au 1er semestre 2022, en amélioration de 8,4 ME par rapport aux -61,1 ME enregistrés au 1er semestre 2022. Au S1 2021, le Groupe avait comptabilisé une dépréciation pour contrat onéreux. Au 1er semestre 2022, il a enregistré des dépenses non récurrentes liées à son introduction en Bourse. De ce fait, la marge d'exploitation s'est améliorée à -24% au 1er semestre 2022 (-31,2% au S1 2021).

La perte nette a atteint -51,9 ME au 1er semestre 2022, en hausse de 8,8 ME par rapport aux -60,7 ME du S1 2021, en raison principalement de la réduction de la perte opérationnelle.

Le flux de trésorerie disponible s'est établi à 3 ME au 1er semestre 2022 (-32,3 ME au 1er semestre 2021), résultant principalement de la variation positive des flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles sur la période.

La trésorerie nette s'est établie à 14,6 ME au 30 juin 2022, en hausse de 4,6 ME par rapport à la trésorerie nette de 10 ME publiée au 31 décembre 2021. Cette amélioration a reflété la génération positive de flux de trésorerie disponible enregistrée au S1 2022.

En juillet 2022, Deezer S.A. a fusionné, par voie d'absorption, avec I2PO SA. Dans le cadre de cette opération, Deezer a levé 143 ME de cash, donnant au Groupe les moyens d'exécuter son business plan jusqu'en 2025.

Perspectives

Bien que la conjoncture macro-économique globale demeure incertaine, compte tenu notamment de l'accélération de l'inflation, l'activité de Deezer fait preuve d'une forte résilience au 1er semestre 2022. De fait, Deezer n'anticipe pas à ce stade d'impact négatif significatif sur son activité ou sur sa performance financière.

Conformément aux indications données lors de la fusion avec I2PO en juillet, Deezer maintient son objectif de chiffre d'affaires d'environ 455 ME pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires d'environ +14% par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2021. Au second semestre, Deezer prévoit de bénéficier de la montée en puissance progressive du partenariat avec RTL ainsi que de l'impact additionnel des hausses de prix mises en oeuvre au cours de l'année 2022.