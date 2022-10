Deezer : confirme le cap de chiffre d'affaires de l'exercice 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Deezer a atteint 115,2 millions d'euros au 3e trimestre 2022, en croissance de +13,8% par rapport au T3 2021 (+11,4% à taux de change constants), porté principalement par une forte augmentation de l'ARPU (+17,0%), liée à des hausses de prix, et une poursuite de la croissance de la base d'abonnés B2C en France (+9,5%). Le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur ses principaux marchés, en particulier la France et le Brésil, et également à travers ses deux canaux commerciaux, le B2C (+11,6%) et le B2B (+13,2%).

En France, le chiffre d'affaires s'est élevé à 69,7 ME au 3e trimestre 2022 (soit environ 60% du chiffre d'affaires consolidé du groupe), en hausse de 13% par rapport au T3 2021. Cette forte croissance a résulté principalement de la poursuite du développement du nombre d'abonnés B2C.

Dans le Reste du Monde, le chiffre d'affaires s'est établi à 45,6 ME au T3 2022 (soit environ 40% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe), en hausse de 15,1% comparé au T3 2021 (+8,9% à taux de change constants).

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 334,6 ME sur les 9M 2022, en hausse de 12,7% par rapport aux 9M 2021 (+10,4% à taux de change constants). Cette forte performance a principalement résulté de la poursuite de la croissance du nombre d'abonnés B2C en France (+9,5%) et de la hausse à deux chiffres de l'ARPU (+13,8%), liée aux augmentations de prix mises en oeuvre sur la période.

Perspectives

Bien que la conjoncture macro-économique globale demeure incertaine, compte tenu notamment de l'accélération de l'inflation, l'activité de Deezer fait preuve d'une forte résilience sur les 9 premiers mois de l'année 2022. Le groupe n'anticipe pas à ce stade d'impact négatif significatif sur son activité ou sa performance financière.

Deezer maintient son objectif de chiffre d'affaires d'environ 455 ME pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, représentant une croissance du chiffre d'affaires d'environ 14% par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Au second semestre, Deezer prévoit de bénéficier de la montée en puissance progressive du partenariat avec RTL et de l'impact additionnel des hausses de prix mises en oeuvre au cours de l'année 2022.