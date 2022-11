Deezer conclut un partenariat avec Dazn en Italie

(Boursier.com) — Deezer signe un accord de partenariat avec l'italien Dazn, plateforme internationale de streaming et de divertissement sportif. Cette alliance réunit les univers de la musique et du sport et permet aux abonnés de Dazn d'écouter leurs titres albums et playlists préférés sur Deezer. En effet en plus de la possibilité de regarder des matchs de football ainsi que d'autres contenus sportifs premium, les abonnés à Dazn ont désormais accès à un service de streaming musical, doté d'un catalogue de 90 millions de titres en qualité HiFi.

Dès ce 16 novembre, un essai gratuit de 6 mois à Deezer Premium est proposé aux abonnés de Dazn jusqu'au 31 janvier 2023. Après cette période, d'autres offres préférentielles seront proposées aux abonnés.