Deezer : acquisition de Dreamstage par Driift

(Boursier.com) — Deezer ouvre un nouveau chapitre pour Driift, leader du live streaming musical basé au Royaume-Uni. Driift fait l'acquisition de Dreamstage et recevra un nouvel investissement de 4 millions de livres sterling de Deezer. A travers cette opération, les deux acteurs mettent en commun les capacités de production de Driift et la plateforme technologique et commerciale de Dreamstage. La nouvelle entité continuera d'opérer sous le nom de Driift, en tant que société indépendante, et restera dirigée par son Directeur général Ric Salmon et sa Directrice des opérations Claire Mas. Avec un investissement total de Deezer d'environ 7 millions de dollars cette année, Driift dispose "des liquidités nécessaires pour exécuter son plan d'affaires et accélérer sa croissance". Suite à des investissements dans les deux entreprises en 2021 et 2022, Deezer était devenue actionnaire minoritaire de Driift, et actionnaire majoritaire de Dreamstage avant l'opération. À la suite de ce rapprochement et de son nouvel investissement, Deezer deviendra principal actionnaire de Driift.

Fondée en août 2020 par Ric Salmon et Brian Message d'ATC Management, Driift a organisé de nombreux événements haut de gamme en live streaming pour certains des plus grands artistes et interprètes du monde, collaborant avec de multiples créateurs et distributeurs et remportant des prix majeurs. En mai 2022, Dreamstage a fourni la plateforme permettant à Driift d'organiser avec succès un livestream mondial pour Little Mix depuis l'O2 Arena de Londres. Cet événement a généré la vente de plus de 85 000 billets dans le monde.