Deere : un tracteur autonome révolutionnaire !

(Boursier.com) — Lors d'une conférence de presse au CES 2022, John Deere, géant américain des engins agricoles, a dévoilé un tracteur entièrement autonome prêt pour une production à grande échelle. La machine combine le tracteur 8R de Deere, une charrue à ciseaux compatible TruSet, un système de guidage GPS et de nouvelles technologies de pointe. Le tracteur autonome sera disponible pour les agriculteurs plus tard cette année.

"Le tracteur autonome a un objectif précis : nourrir le monde", lance Deere. La population mondiale devrait passer d'environ 8 milliards à près de 10 milliards de personnes d'ici 2050, augmentant la demande alimentaire mondiale de 50%. En outre, les agriculteurs doivent nourrir cette population croissante avec moins de terres disponibles et de main-d'oeuvre qualifiée, et travailler à travers les variables inhérentes à l'agriculture comme les conditions météorologiques et climatiques changeantes, les variations de la qualité du sol et la présence de mauvaises herbes et de parasites. Tous ces facteurs ont un impact sur la capacité d'un agriculteur à cultiver pendant les périodes les plus critiques de l'année.

Le tracteur autonome dispose de six paires de caméras stéréo, qui permettent la détection d'obstacles à 360 degrés et le calcul de la distance. Les images capturées par les caméras sont transmises à un réseau de neurones profonds, qui classe chaque pixel en 100 millisecondes environ et détermine si la machine continue de bouger ou s'arrête, selon qu'un obstacle est détecté. Le tracteur autonome vérifie également en permanence sa position par rapport à une barrière géographique, s'assurant qu'il fonctionne là où il est censé le faire et avec une précision de moins d'un pouce. Pour utiliser le tracteur autonome, les agriculteurs n'ont qu'à transporter la machine dans un champ et à la configurer pour un fonctionnement autonome. À l'aide du John Deere Operations Center Mobile, ils peuvent balayer de gauche à droite pour démarrer la machine. Pendant que la machine fonctionne, l'agriculteur peut quitter le champ pour se concentrer sur d'autres tâches, tout en surveillant l'état de la machine depuis son appareil mobile.