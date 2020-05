Deere plombé par la crise, mais...

Deere plombé par la crise, mais...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deere, le géant américain des équipements agricoles, a annoncé des comptes en forte baisse. Il dépasse néanmoins les attentes de marché. Pour le second trimestre fiscal clos début mai 2020, le bénéfice net est ressorti à 666 millions de dollars soit 2,11$ par titre, contre 1,14 milliard de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était toutefois encore plus déprimé à 1,69$ de bpa. Les revenus trimestriels se sont affaissés de 18% en glissement annuel à 9,25 milliards de dollars, alors que le consensus était de 9 milliards. Le groupe table désormais, pour l'exercice, sur un bénéfice net allant de 1,6 milliard à 2 milliards de dollars. Le consensus est pour sa part de 2,04 milliards de dollars sur cette période.