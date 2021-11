Deere grimpe, profits et ventes dépassent les attentes

(Boursier.com) — Deere , le colosse américain des équipements agricoles, grimpe avant bourse à Wall Street. Le groupe a révélé pour le trimestre clos des profits et des ventes supérieurs aux attentes de marché, malgré les pressions sur la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice net trimestriel a représenté 1,28 milliard de dollars, 4,12$ par titre, contre 757 millions de dollars un an plus tôt soit 2,39$ par action. Les revenus ont été de 11,33 milliards, contre 9,73 milliards un an avant. Ainsi, les revenus se sont améliorés de 19% et le bénéfice a presque doublé. Le groupe table désormais, pour l'exercice 2022, sur un bénéfice allant de 6,5 à 7 milliards de dollars, reflétant "une demande saine". Pour l'exercice clos, le bénéfice a été de 5,96 milliards de dollars soit 18,99$ par titre, plus que doublé.