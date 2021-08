Deere : flambée des bénéfices !

(Boursier.com) — Deere , le géant américain des équipements agricoles, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice plus que doublé. Le bénéfice net part du groupe a représenté 1,67 milliard de dollars et 5,32$ par titre sur ce trimestre clos début août, contre 811 millions de dollars un an auparavant. Les revenus mondiaux ont grimpé de 29% à 11,53 milliards de dollars. Les ventes d'équipements ont été de 10,41 milliards, contre 7,86 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 4,57$ de bénéfice ajusté par action pour 10,3 milliards de dollars de revenus. La croissance a été tirée selon le groupe par toutes les catégories de produits, et ce malgré les pressions sur la supply chain. La marge opérationnelle de la division équipements a même atteint 19%.

La guidance annuelle de profits du groupe est rehaussée par ailleurs entre 5,7 et 5,9 milliards de dollars, reflétant "de robustes conditions de marché". Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021, le bénéfice net part du groupe a déjà totalisé 4,68 milliards de dollars, 14,86$ par titre, contre moins de 2 milliards un an plus tôt.