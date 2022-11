Deere flambe à Wall Street, sur de solides prévisions

(Boursier.com) — Deere , le géant américain des engins agricoles, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 2,25 milliards de dollars, portant à 7,13 milliards de dollars les profits annuels. Ainsi, le bénéfice net du trimestre clos a pratiquement doublé, à 7,44$ par action, alors que les ventes sur la période se sont appréciées de près de 40% en glissement annuel, démontrant une forte exécution face aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Le consensus de bénéfice par action était de 7,11$. Les ventes mondiales ont augmenté de 37% à 15,54 milliards, contre 13,4 milliards de consensus. Le groupe estime que l'environnement de marché est favorisé par les fondamentaux de l'industrie et le maintien d'une forte demande en équipements agricoles et de construction. Pour l'exercice 2023 juste entamé, Deere envisage une croissance des ventes, et un bénéfice net allant de 8 à 8,5 milliards de dollars.