Deere dope ses prévisions à Wall Street

(Boursier.com) — Deere gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain des engins agricoles vient de relever sa guidance de profits pour l'année 2023 du fait de la forte demande. Les marges de Deere sont restées élevées, le groupe ayant été en mesure d'augmenter les prix dans ses divisions d'équipement, compensant la hausse des coûts d'expédition et les difficultés de chaîne d'approvisionnement. Deere attend un bénéfice net de 8,75 à 9,25 milliards de dollars pour l'année, supérieur aux 8 à 8,5 milliards de dollars estimés précédemment. Le bénéfice net part du groupe sur le premier trimestre fiscal, clos fin janvier, a atteint 1,96 milliard de dollars, ou 6,55 dollars par action, contre 903 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont atteint 12,65 milliards de dollars, contre 9,57 milliards de dollars un an avant.

Les dirigeants avaient déjà indiqué que les carnets de commandes nord-américains étaient pleins pour l'année pour ses tracteurs de grande puissance et que le fabricant de machines avait vendu des moissonneuses-batteuses avant la saison des semailles.