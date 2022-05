Deere décroche, malgré la qualité des comptes

(Boursier.com) — Deere , le géant américain des engins agricoles, perd 5% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient pourtant de dévoiler pour son deuxième trimestre fiscal des profits et revenus supérieurs aux attentes. Le groupe évoque une forte demande, compensant les problèmes de supply chain. Le bénéfice net trimestriel a représenté 2,1 milliards de dollars sur le trimestre clos, 6,81$ par titre, contre 1,79 milliard et 5,68$ par titre sur la période comparable, l'an dernier. Le consensus FactSet était de 6,69$ par action. Les revenus trimestriels se sont appréciés quant à eux de 10,9% à 13,37 milliards de dollars. La guidance annuelle de profits est enfin rehaussée entre 7 et 7,4 milliards de dollars.